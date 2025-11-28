Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję

Ładowanie...

To pierwsza taka sytuacja, gdy najnowszy sprzęt Nintendo jest tak tani. Już wcześniej konsola trafiała do różnych wyprzedaży, w ramach których można było oszczędzić 200-300 zł. Teraz jest jeszcze lepiej.

Nintendo Switch 2 z Mario Kart World za 1899 zł. Aż 500 zł taniej

W oficjalnym sklepie internetowym Allegro znajdziemy świetną promocję na Nintendo Switch 2. Urządzenie od piątku 28 listopada od godz. 7:00 jest dostępne za 1899 zł. Domyślna cena urządzenia do 2399 zł, więc oszczędzamy okrągłe 500 zł.

Jest to zestaw z Mario Kart World, który domyślnie jest 200 zł droższy od samej konsoli. Bez kopii gry sprzęt kosztuje 2199 zł. W promocyjnej cenie zatem oszczędzamy 300 zł względem domyślnej podstawowego wariantu urządzenia. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że 20-procentowa przecena jest naprawdę dobra.

Podobne ceny można było spotkać jedynie przy zakupie urządzenia za granicą - np. AliExpress. Tutaj jednak za sprzedaż urządzenia odpowiada sprawdzona polska platforma, mamy więc pewność co do sprzedawcy. Ważnym aspektem jest też kwestia wysyłki.

Jeśli wybierzemy odpowiednią metodę przesyłki, jest szansa, że urządzenie będziemy mogli odebrać nawet w sobotę 29 listopada. Najszybsze zawsze są Paczkomaty InPostu, Allegro One Boxy oraz automaty Orlen Paczka.

O samej konsoli można by mówić długimi godzinami. Nintendo Switch 2 to najnowszy sprzęt Japończyków, który zyskał mnóstwo ulepszeń względem pierwszej wersji. Konsola oferuje:

ulepszone Joy-Cony z magnetycznym wygodniejszym mocowaniem,

większy 7,9-calowy wyświetlacz LCD IPS 1080p o odświeżeniu 120 Hz;

mocniejszy procesor i układ graficzny;

256 GB pamięci na dane;

wygodniejszą wbudowaną podstawkę.

W zestawie 2. generacji przełącznika znajdziemy też stację dokującą, która pozwala korzystać z konsoli po podłączeniu do telewizora. Nowy model wspiera większość gier z pierwszego Switcha - zarówno fizycznych wersji z kartridża, jak i cyfrowych kopii. Jeśli zastanawialiście się nad kupnem konsoli, lepszej okazji nie było. I najprawdopodobniej nie będzie przez długi czas.

Albert Żurek 28.11.2025 06:45

