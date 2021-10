Tydzień z Nintendo Switch OLED. Genialna konsola dla ludzi, którzy nie mają czasu grać

Patrząc racjonalnie, przesiadka na Switcha OLED nie ma żadnego sensu. To w końcu „tylko” lepszy i trochę większy ekran oraz nieco lepsze materiały. Mimo to jestem wręcz ekstremalnie zadowolony z zakupu Switcha OLED. Radość z grania powróciła na tej konsolce ze zdwojoną siłą. Nowy Switch nareszcie nie przypomina taniej zabawki, a kojarzy się raczej ze sprzętem dla dorosłego fana gier. Dla mnie jest to sprzęt najbliższy ideałowi i staje się moją ulubionym urządzeniem do grania. Nie znaczy to jednak, że równie dobrze sprawdzi się u ciebie.