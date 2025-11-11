Gry Nintendo po polsku. Piękny prezent na Dzień Niepodległości

Ładowanie...

Nintendo ogłosiło, że dwie z najbardziej oczekiwanych gier na nową konsolę Switch 2 zostaną zaopatrzone w polskie napisy. Mowa tu o Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza. Aktualizacje mają pojawić się na początku 2026 r. i będą całkowicie darmowe. To pierwszy raz, gdy polscy gracze otrzymają możliwość grania w gry Nintendo z pełnym polskim tekstem bez konieczności wgrywania nieoficjalnych modyfikacji.

Polski język w ustawieniach systemowych. Szkoda tylko, że nie w menu

Równolegle z tą zapowiedzią Nintendo udostępniło nową wersję oprogramowania dla konsoli Switch 2. W jej ustawieniach można już wybrać język polski. Nie wpływa to niestety jeszcze na menu systemowe, a jedynie przygotowuje konsolę do poprawnego wyświetlania treści w grach.

Wygląda na to, że Nintendo wreszcie zaczyna traktować graczy z Polski poważnie. Mimo ogromnej popularności gier z Mario czy Donkey Kongiem firma przez lata nas pomijała, jeśli chodzi o kwestię wsparcia językowego.

Nie tylko Mario i Donkey Kong

Na polskim języku w dwóch grach się jednak nie skończy. Nintendo już teraz zapowiedziało, że kolejne tytuły wydawane na Switcha 2 również będą zawierały polskie wersje tekstowe. To może oznaczać przełom dla rodziców kupujących konsole dzieciom, ale też ulgę dla starszych graczy, którzy do tej pory musieli przebijać się przez obcojęzyczne komunikaty.

Czy doczekamy się kiedyś gier z pełnym polskim dubbingiem? A może w końcu przetłumaczą dla nas menu systemowe swoich konsol? Trudno powiedzieć, ale już sam fakt, że Nintendo decyduje się na przygotowanie polskich wersji tekstowych swoich flagowych gier, można uznać za mały przełom. I za bardzo miły prezent na Dzień Niepodległości.

Marcin Kusz 11.11.2025 15:34

