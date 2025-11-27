REKLAMA
Bateria 10 000 mAh w smartfonie tuż tuż. Ci producenci są najbliżej

Niedługo na rynku zadebiutują smartfony, których baterie bez trudu wytrzymają cały weekend z dala od ładowarki. Producenci szykują solidny skok w pojemnościach akumulatorów.

Albert Żurek
Najwydajniejsze smartfony na świecie
W ciągu ostatniego roku smartfony zaczęły dostać wyraźnie większe akumulatory. Zwłaszcza w modelach z Chin pojemności rzędu 6000 mAh czy ponad 7000 mAh przestały kogokolwiek dziwić. Najnowszy raport sugeruje jednak, że to dopiero początek — wkrótce standardem mogą stać się baterie 10 000 mAh, a nawet 15 000 mAh.

Smartfony z baterią 10 000 mAh to nie mrzonka. Dostaniemy je w niedalekiej przyszłości

Na rynku już teraz znajdziemy smartfony z akumulatorami sięgającymi 10 000 mAh, ale są to głównie modele typu rugged — ciężkie, grube i mało poręczne konstrukcje stworzone z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach, np. na budowie.

W zwykłych smartfonach, które kupuje większość użytkowników, takie pojemności były dotąd nieosiągalne. Jeszcze do niedawna standardem było 5000 mAh, ale wraz z wejściem baterii węglowo-krzemowych granica została przebita i coraz częściej pojawiają się modele z ogniwami 6000 mAh.

Ostatnio OnePlus wprowadził nowy model 15, w którym zastosował jednostkę 7300 mAh, a w planach jest OnePlus 15R z baterią 8000 mAh. Coraz bliżej nam do 10 000 mAh, które do niedawna były dedykowane dużym urządzeniom pokroju tabletów. Według zaufanego informatora Digital Chat Station zwykłe telefony z pojemnościami 10 000 mAh i większymi są blisko.

Xiaomi ma już pracować nad urządzeniem wyposażonym w akumulator węglowo-krzemowy 10 000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania o mocy 100 W. Taki sprzęt miałby ładować się do pełna w ok. godzinę, co jest naprawdę niezłym wynikiem, zważywszy na pojemność baterii. Dodam, że iPhone’y 17 Pro (Max) ze wsparciem ładowarek do 40 W ładują się w ok. 1,5 godz. do pełna. Tyle że w tych urządzeniach mamy ponad 2-krotnie mniejsze akumulatory.

Z drugiej strony OnePlus, który ostatnio pobija rekordy pojemności, też pracuje nad powiększeniem baterii. Mówi się, że w nadchodzącym urządzeniu marki zastosują pojemność 9900 mAh lub 10 000 mAh. Sprawa ma też dotyczyć też realme, które też należy do tego samego właściciela - marki matki BBK Electronics - odpowiadającego również za Oppo i vivo.

Przekroczenie 10 000 mAh też jest możliwe, ale to dłuższa perspektywa

Z raportu wynika również, że na 10 000 mAh sprawa się nie kończy. Producenci mają już testować prototypy smartfonów z akumulatorami 12 000 mAh, a nawet 15 000 mAh. Nie wiadomo jednak, która marka stoi za tymi projektami.

Warto pamiętać, że chińscy producenci często rezerwują największe pojemności dla własnego rynku. W Europie trafiają zwykle nieco skromniejsze wersje — choć nie jest to regułą. Przykładowo OnePlus 15 w Polsce oferuje dokładnie tę samą baterię, co edycja sprzedawana w Chinach.

27.11.2025 20:11
