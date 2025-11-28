REKLAMA
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek

Każdy polski gracz powinien wiedzieć, że kupno Wiedźmina 3 to coś więcej niż dostęp do gry. To akt wsparcia twórców narodowej dumy. W cenie z okazji Black Friday 2025 nie żal nie kupić.

Albert Żurek
Wiedźmin 3
Wiedźmin 3: Dzik Gon ma na karku już ponad 10 lat, ale dzięki zaangażowaniu twórców wcale tego nie czuć. Gra przez lata była aktualizowana - pod koniec 2022 r. otrzymała wersję next-gen stworzoną dla najnowszych konsol oraz komputerów ze wsparciem technologii typu ray tracing i DLSS z lepszymi teksturami czy oświetleniem. Jeśli jakimś cudem jeszcze nie graliście i nie kupiliście tej gry, teraz jest okazja.

Najlepszy Wiedźmin 3 za 9,99 zł na Steam z okazji Black Friday

Polska duma narodowa stworzona przez CD Projekt Red bardzo często trafia do promocji. Podstawowa wersja Wiedźmina 3 bez dodatków najczęściej jednak kosztuje ok. 20 zł. Tym razem na Steam twórcy wprowadzili 90-procentową przecenę, dzięki czemu grę kupimy za 9,99 zł. 

Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że jedna z najlepszych gier w historii - nie tylko polskich, ale też z całego świata - w cenie dużej paczki czipsów to kapitalna oferta. Jeśli dobrze sobie przypominam to drugi raz, gdzie produkcja Polaków jest tak tania - podobna oferta była dostępna też w lipcu 2024 r. Dodam, że w innych sklepach z grami jest dostępna za 20 zł.

Pewnie większość z was już ma kupionego Wiedźmina od wielu lat. Jeśli jakimś sposobem jeszcze tego nie zrobiliście, teraz macie szansę na wykonania tego polskiego obowiązku. 

Oprócz ogromnej przeceny na standardową wersję mamy też świetny zestaw obejmujący całą trylogię w cenie 18,42 zł. Zawiera on Wiedźmina 1 w ulepszonej edycji reżyserskiej oraz Wiedźmina 2: Zabójcy Królów w rozszerzonej edycji.

Poza tym w standardowej cenie 29,99 zł jest też edycja kompletna Wiedźmina 3, która poza samą grą zawiera istotne dodatki: Krew i Wino oraz Serce z Kamienia. Toussaint i misje z Panem Luster czekają. 

Cyberpunk 2077 też jest dostępny w promocji. Oraz dodatek Widmo Wolności

Na Steamie znajdziemy też promocje na Cyberpunka 2077, który kosztuje 69,95 zł. To od dłuższego czasu dość standardowa cena promocyjna za tą grę. Podobnie jest z dodatkiem Widmo Wolności - rozszerzenie kosztuje 69,99 zł, zamiast standardowego 100 zł. To też normalna wartość w wyprzedażach, ale mimo wszystko warto. Szczególnie dodatek, jeśli jeszcze nie graliście. 

Albert Żurek
28.11.2025 12:39
Tagi: Black FridayCD Projekt REDCyberpunkpromocjeWiedźmin
