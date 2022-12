Inna pogoda, wsteczny u Płotki, nowa misja: Witcher 3 Next-Gen to więcej niż grafika

Weekend z odświeżonym, odpicowanym Geraltem spędziłem mój redakcyjny kolega Piotr Grabiec. Według Piotrka gra wygląda ślicznie, ale nowa oprawa wizualna to tylko jedna z zalet darmowej aktualizacji. Największe wrażenie zrobił na nim szeroki zbiór poprawek z kategorii quality of life, sprawiających, że Wiedźmin 3 stał się odczuwalnie przyjemniejszy. Funkcje cross-save oraz cross-progression między wszystkimi platformami, nawet wliczając w to Switcha, to także bardzo pożądany dodatek.