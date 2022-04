Budowa nowej rakiety księżycowej przez Amerykanów na wiele sposobów przypominała przez ostatnie lata ogólnokrajowy zryw z lat sześćdziesiątych, kiedy to Amerykanie podjęli próbę - z resztą udaną - dostarczenia człowieka na Księżyc w ramach programu Apollo. Także i teraz postanowiono to zrobić siłą całego kraju. W efekcie poszczególne komponenty rakiety SLS powstawały w każdym z 50 stanów. Każdy kongresmen zabiegał o to, aby choć część kontraktów związanych z rakietą zabrać do swoich wyborców i dzięki temu stworzyć choć kilka miejsc pracy. Prace trwały, opóźnienia się pojawiały, ale przynajmniej wszędzie było mnóstwo pracy. Problem pojawił się dopiero teraz, gdy w końcu trzeba było zebrać tysiące komponentów i połączyć je w jedną rakietę. Część komponentów czekała w magazynie gotowa już kilka lat temu, a część dopiero co wyszła z fabryki.