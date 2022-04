Pierwsze testy, które rozpoczęły się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie 1 kwietnia wykazały jednak kilka problemów, przez co datę testu WDR (ang. wet dress rehearsal) przełożono na poniedziałek, 11 kwietnia. Wczoraj jednak okazało się, że awaria z pozoru niewielkiego zaworu helu wykorzystywanego do czyszczenia przewodów paliwowych podczas tankowania wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia gazu w silniku górnego stopnia rakiety. Co gorsza, problemu nie da się rozwiązać na miejscu na stanowisku startowym, a dopiero po powrocie całej rakiety do hangaru. Powrót do hangaru teraz, bez żadnego testu znacząco opóźniłby cały harmonogram prac.