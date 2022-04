Odpalili rakietę stojąc obok niej. Zaczęli uciekać, gdy dosięgła ich chmura trujących gazów

Kiedy w należącym do SpaceX kompleksie Boca Chica przeprowadza się test rakiety, zanim cokolwiek zostanie uruchomione, z kompleksu znikają ostatni ludzie i ostatnie samochody. To rozsądne, wszak nigdy nie wiadomo co pójdzie nie tak. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy tak surowo podchodzą do bezpieczeństwa.