Jakby nie patrzeć, Blue Origin i Dynetics miały już część pracy za sobą i ich projekty wyrzucono do kosza. Choć NASA wybrała w kwietniu SpaceX jako jedynego wykonawcę lądownika, to Senat pod koniec zeszłego roku jednak zobowiązał NASA do wybrania jeszcze jednego kontrahenta. Chodzi o to, by powstawały dwa lądowniki. Wszak gdy budowa jednego się nie uda lub opóźni, to zawsze jest jeszcze ten drugi.