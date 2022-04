To chyba najbardziej ekscytująca koncepcja misji kosmicznej w ostatnich latach. Przyznam, że już teraz trzymam kciuki za to, aby to właśnie tę misję przyjęto do realizacji, nawet mimo tego, że nie znam jej konkurentów. Powodów jest tutaj wiele. Fascynujący jest tutaj nie tylko wymiar przestrzenny - jest to prawdziwa wyprawa przez cały Układ Słoneczny do niesamowicie interesującego globu - ale także wymiar czasowy. Jako 42-latek czuję się jeszcze w miarę młodo. Harmonogram misji jednak uświadamia mi, że doczekanie końca tej misji jest już wyzwaniem. Jeżeli NASA zrealizuje powyższą misję zgodnie z harmonogramem, to sonda wystartuje z Ziemi kiedy będę miał 52 lata, doleci do celu kiedy będę miał lat 68. Dopiero wtedy rozpocznie się badanie Neptuna.