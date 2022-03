Z uwagi na to, że lód na powierzchni odbija niemal całe padające na niego światło z powrotem w przestrzeń kosmiczną, na powierzchni księżyca temperatura wynosi w najcieplejszym momencie dnia -198 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje, że gdyby księżyc krążył wokół Saturna sam, byłby jedną wielką kulą lodu. Tak się jednak nie dzieje. Wnętrze Enceladusa rozgrzewane jest pływowo m.in. dzięki temu, że na każde jedno okrążenie dwukrotnie zbliża się on do innego księżyca Dione. Oddziaływania grawitacyjne między nimi rozciągają wnętrze Enceladusa, które dzięki temu nie może się zestalić. Mamy zatem do czynienia z podpowierzchniowym oceanem ciekłej wody, który notabene jest chroniony grubą warstwą lodu przed promieniowaniem pochodzącym z Saturna.