Dlaczego Uran jest taki krzywy? Oto przepis na obrócenie lodowego olbrzyma bez kataklizmu

Hipotetyczny księżyc umieszczamy na orbicie wokół lodowego olbrzyma tak, aby oddalał się od niego w tempie min. 6 cm rocznie. Następnie obserwujemy ewolucję osi rotacji planety. Wraz z oddalającym się księżycem, oś rotacji olbrzyma zaczyna się nachylać nawet do 80 stopni. Na tym etapie, księżyc ulega destabilizacji i wpada do wnętrza planety. Jeżeli mamy pod ręką księżyc masywniejszy, przypominający np. Ganimedesa, to zakładamy efekt osiągniemy wcześniej i szybciej. Kiedy księżyca już nie ma, nic nie wpływa na oś rotacji planety, a tym samym pozostaje ona w swoim ostatnim znanym położeniu. Dla urozmaicenia możemy w pobliżu rozrzucić wiele mniejszych księżyców, które jednak nie będą miały istotnego wpływu na planetę. Tak otrzymamy lodowego olbrzyma, który toczy się po własnej orbicie. Smacznego!