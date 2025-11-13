  1. SPIDER'S WEB
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy

24 godziny kodowania, pół miliona złotych w puli nagród i szansa na realne usprawnienie polskiej administracji. Tak zapowiadają się mikołajki w Bydgoszczy, gdzie Ministerstwo Cyfryzacji organizuje pierwszy w Polsce hackathon wdrożeniowy, realizowany przez i dla administracji publicznej. Spider's Web jest patronem medialnym wydarzenia.

HackNation 2025 to inicjatywa, która po raz pierwszy w tak szerokiej skali połączy młodych polskich innowatorów z instytucjami publicznymi. Podczas intensywnej 24-godzinnej pracy zespołowej, uczestnicy hackathonu zmierzą się z wyzwaniami przygotowanymi przez ministerstwa i inne instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa. Celem wypracowanych rozwiązań ma być poprawa jakości usług dla obywateli, jak i funkcjonowania administracji publicznej.

Najlepsze zespoły otrzymają realne wsparcie we wdrożeniu ich pomysłów, np. w urzędach, szkołach czy istniejących aplikacjach, z których korzystają miliony obywateli.

Architekci przyszłości

Organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji wydarzenie kierowane jest do środowiska akademickiego, od studentów po wykładowców, oraz do startupowców i przedsiębiorców z doświadczeniem w różnych obszarach działalności.

Zakres problemów do rozwiązania w trakcie HackNation 2025 daje szanse na pracę przy tworzeniu nowych rozwiązań nie tylko osobom związanym ściśle z IT, jak programiści, graficy, testerzy, specjaliści od UX/UI, AI i cyberbezpieczeństwa. Miejsce dla siebie w trakcie wydarzenia znajdą również eksperci w zarządzaniu projektami oraz wszyscy ci, którzy dzięki najnowszym technologiom chcą tworzyć przyszłość e-usług, edukacji czy rozwiązań dla ekologii.

– Zależy nam na różnorodności uczestników – zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji, jak i miejsca, z którego przyjadą. Chcemy, aby w trakcie HackNation 2025 przy jednym stole zasiedli ludzie o odmiennych perspektywach i wspólnie zaprogramowali przyszłość polskiej administracji – podkreśla wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. – Dlatego zapewniamy uczestnikom bezpłatny transport z kilkunastu miast w Polsce, by każdy, kto ma pomysł i pasję do działania, mógł dołączyć do tego wydarzenia.

Do udziału w hackathonie zgłaszać się mogą zarówno zespoły (do 6 osób), jak i osoby indywidualne. Takim osobom organizatorzy zapewnią pełne wsparcie w tworzeniu zespołów.

Atmosfera. Nagrody. I pizza!

HackNation 2025 to nie tylko możliwość tworzenia rozwiązań, z których będą mogli korzystać wszyscy Polacy. Do wygrania jest łącznie 500 tys. zł oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo hackathon to wyjątkowa atmosfera i świetna okazja do networkingu – poznania mentorów i ekspertów technologicznych oraz liderów sektora publicznego. W trakcie wydarzenia zaplanowano też szereg prelekcji i spotkań z gośćmi specjalnymi. 

Wszystkim uczestnikom hackatonu organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, w tym nieodzowną na takich wydarzeniach pizzę, oraz wygodne warunki do wspólnego wypracowania nowoczesnych rozwiązań dla Polski. 

Jak i kiedy?

Rejestracja trwa do 30 listopada 2025 r. poprzez formularz na stronie www.hacknation.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze
6–7 grudnia 2025 r.

  • 6 grudnia, 8:00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników
  • 11:00 – start kodowania
  • 7 grudnia, 11:00 – zakończenie kodowania i prezentacje projektów
  • ok. 18:00 – ceremonia finałowa i ogłoszenie zwycięzców
13.11.2025 10:50
