Wszystko zatem wskazuje, że misja Tianwen-4 może być Voyagerem naszych czasów, misją, która pobudzi wyobraźnię milionów, zarówno zdjęciami powierzchni Kallisto, jak i zdjęciami Urana. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze lądownika, który wylądowałby na księżycu Jowisza. Podczas prezentacji na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym przedstawiciele Chin przyznali, że pierwotnie na pokładzie misji faktycznie miał znaleźć się lądownik, jednak ostatecznie wycofano się z tego planu. Trudno, jak nie teraz to później, tzn. jak nie w latach trzydziestych, to w czterdziestych lub pięćdziesiątych. Miejmy nadzieję, że postępy w medycynie do tego czasu pozwolą nam wydłużyć życie na tyle, że i do tego lądowania dotrwamy w dobrym zdrowiu.