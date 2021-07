Ganimedes zaskakuje ponownie. Nad jego powierzchnią unosi się para wodna

Dopiero co, zaledwie kilka dni temu, nad powierzchnią Ganimedesa przeleciała sonda Juno . Teraz jednak astronomowie odkryli dowody na obecność pary wodnej tuż nad jego powierzchnią.

Ganimedes to największy księżyc Układu Słonecznego i jednocześnie największy księżyc Jowisza. Podobnie jak jego bliski sąsiad, lodowy księżyc Europa, także Ganimedes skrywa pod swoją powierzchnią ocean ciekłej wody, który może zawierać więcej wody niż wszystkie oceany na Ziemi. W przeciwieństwie do Europy jest on jednak dużo głębiej skryty pod lodową skorupą.