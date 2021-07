Sonda Juno prezentuje: przeleć się nad powierzchnią największego księżyca w Układzie Słonecznym

Na dzień przed 34. przelotem, w dniu 7 lipca sonda po raz pierwszy zbliżyła się do Ganimedesa , jednego z czterech tzw. księżyców galileuszowych planety. Gerald Eichstädt, który bardzo często zajmuje się analizą zdjęć z sondy Juno, postanowił złożyć zdjęcia wykonane podczas przelotu w film ukazujący fascynującą powierzchnię tego jednego z najciekawszych globów w Układzie Słonecznym. Sami zobaczcie.

Na nagraniu widać jak sonda zbliża się do Ganimedesa, przelatując z prędkością 67 000 km/h w odległości zaledwie 1038 km od powierzchni księżyca. Niemal 15 godzin i 1,2 mln km dalej sonda Juno przelatuje przez peryjowium swojej orbity (punkt orbity, w którym sonda znajduje się najbliżej Jowisza). Widoczne tutaj zdjęcia wykonano z odległości 3400 km od szczytów chmur. W tym miejscu sonda przemieszcza się z prędkością 210 000 km/h. Po przelocie przez peryjowium sonda zaczęła się po raz kolejny oddalać od planety, stopniowo zwalniając. Kolejny przelot w pobliżu Jowisza i okazja do dalszych badań już 21 lipca.

Ganimedes to największy księżyc Jowisza, ale jednocześnie największy księżyc w Układzie Słonecznym, większy nawet od pierwszej planety od Słońca, Merkurego. Badania wskazują, że pod szarą powierzchnią tego księżyca znajduje się ocean ciekłej wody. Choć jak na razie Ganimedes jakoś nie istnieje w powszechnej świadomości - wszystko może się zmienić gdy do Jowisza dotrze sonda JUICE. W ramach swojej misji najpierw spędzi kilka lat na orbicie wokół Jowisza, a następnie wejdzie na orbitę wokół Ganimedesa, skąd będzie mogła szczegółowo fotografować i analizować jego powierzchnię. Będzie to pierwsza w historii sonda, która znajdzie się na orbicie innego księżyca niż Księżyc.