W grudniu 2021 r., trzy lata po lądowaniu, łazik na chwilę znalazł się we wszystkich mediach, kiedy to ogłoszono, że dostrzegł on na księżycowym horyzoncie tajemniczą chatkę bliżej nieznanego pochodzenia. Jak można było się spodziewać, gdy łazik zbliżył się do interesującego obiektu, okazało się, że to całkowicie zwykły głaz księżycowy.