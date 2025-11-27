REKLAMA
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce

Pierwszy wyprodukowany w Polsce śmigłowiec AW149 trafił do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To przełomowy moment dla naszego wojska i przemysłu obronnego.

Bogdan Stech
Polska kawaleria powietrzna z nowymi śmigłowcami. Powstały w naszym kraju
Do tej pory Siły Zbrojne RP otrzymały 10 sztuk wielozadaniowych śmigłowców AW149, które wyprodukowano we włoskich zakładach Leonardo. Najnowszy, pachnący nowością jedenasty egzemplarz maszyny powstał w Polsce.

AW149 już w rękach armii

Z okazji zejścia z polskiej linii produkcyjnej pierwszego śmigłowca AW 149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych z żołnierzami 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej spotkał się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz.

AW149 to jest nowy śmigłowiec, wielozadaniowy, który nie dość, że powstaje z naszymi sojusznikami z Włoch to jest jeszcze produkowany w Polsce. Pierwsze 10 śmigłowców z 32 trafiło do nas z Włoch ale kolejne 22, w tym ten, który dziś jest prezentowany i kolejne będą wyprodukowane w Polsce. Rola tego śmigłowca, jego zadania to wsparcie pola walki, ewakuacja medyczna - to są działania desantowe, transportowe czy logistyczne. Jest dobrze wyposażony – w systemy obserwacji, łączności czy uzbrojenie - powiedział szef MON podczas pobytu w jednostce.

Włoska technologia, polskie wykonanie

Umowa na zakup 32 śmigłowców AW149 dla Wojska Polskiego opiewa na kwotę około 8,25 mld zł. Kontrakt, zawarty 1 lipca 2022 r. przewiduje dostawę 32 śmigłowców AW149 wraz z pakietem logistycznym (zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców) i szkoleniowo-symulatorowym (kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego).

AW149

Zgodnie z umową w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Świdnik S.A. w zakładzie w Świdniku powstała linia produkcyjna śmigłowców AW149. Pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w WSK PZL-Świdnik to jedenasty śmigłowiec wyprodukowany w ramach umowy. Dzięki nowej linii produkcyjnej do 2029 r. kolejne 21 śmigłowców AW149 ze Świdnika zasili szeregi Wojska Polskiego.

Latający scyzoryk dla kawalerii

Śmigłowce AW149 w konfiguracji zamówionej przez Siły Zbrojne RP, są wyposażone m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe. Uzbrojenie, w zależności od wariantu śmigłowca, może być instalowane w kabinie lub podwieszane na punktach zewnętrznych. 

AW149

Śmigłowce używano zarówno do transportu żołnierzy, jak i ich wsparcia z powietrza. Wyposażenie umożliwi również zastosowanie ich do prowadzenia operacji ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych oraz transportu towarów i zaopatrzenia.

AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Leonardo (dawniej AgustaWestland), a fabryka w Świdniku jest własnością należące do Leonardo Helicopters.

Pierwszy lot śmigłowca odbył się pod koniec 2009 r. Maksymalna masa startowa wynosi 8300 kg z możliwością zwiększenia do 8600 kg. Prędkość maksymalna śmigłowca wynosi 313 km/h a przelotowa 287 km/h. Załogę stanowią 2 osoby, niemniej podstawowe zadania mogą zostać zrealizowane przez jednego pilota.

Maksymalny zasięg to 958 km, a maksymalna długotrwałość lotu wynosi 4 godz. i 55 minut. AW149 może zabrać na pokład 19 pasażerów. 

27.11.2025 13:18
