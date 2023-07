Przegląd latających koszmarów. Tak wyglądają najbrzydsze wojskowe śmigłowce w historii

Kaman K-2000 K-Max to wyjątkowy brzydal. To amerykański śmigłowiec w układzie Flettnera, zaprojektowany i zbudowany przez firmę Kaman Aircraft. Powstał w latach 80. i 90. XX wieku, bazując na pracach niemieckiego inżyniera lotniczego Antona Flettnera. Wykonał swój pierwszy lot 23 grudnia 1991 roku. Został specjalnie zaprojektowany do optymalnego wykonywania operacji zewnętrznego transportu ładunków i jest zdolny do podnoszenia ładunków przekraczających 2700 kg, to jest więcej niż masa własna śmigłowca i prawie dwa razy więcej niż konkurencyjny Bell 205, mimo że używa podobnego silnika. Rozwiązanie zastosowane Kaman K-2000 K-Max w ma większą wydajność w porównaniu z konwencjonalną technologią wirnikową.