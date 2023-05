AW101 - śmigłowiec przyszłości dla Wojska Polskiego. Pierwsze załogi już się szkolą

To bardzo nowoczesne, wielozadaniowe śmigłowce morskie, zdolne do wykonywani wielu różnych zadań, w każdych warunkach meteorologicznych. Polska zamówiła cztery śmigłowce AW101 w dwóch wersjach: dwie do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i dwie do bojowego ratownictwa morskiego (CSAR). Śmigłowce ZOP będą wyposażone w sonar holowany, torpedy MU90 i pociski przeciwokrętowe Marte ER. Będą mogły wykrywać i niszczyć zagrożenia podwodne na dużych odległościach od brzegu, współpracując z innymi jednostkami nawodnymi i powietrznymi.