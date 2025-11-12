REKLAMA
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja

Samsung uruchomił nową promocję na telewizory. Zasady są proste: trzeba kupić jeden z wybranych modeli, drugi odbierzemy za darmo.

Albert Żurek
Samsung telewizor promocja
Samsung dodaje drugi telewizor w gratisie. Co musisz zrobić?

Promocja jest prosta. Wystartowała 12 listopada i potrwa aż do 31 grudnia 2025 r. Jeśli w tym czasie kupimy jeden z wybranych dużych modeli telewizorów Neo QLED Mini LED Samsunga, możemy odebrać 42-calowy OLED QE42S90FAEXXH. Lista sprzętów biorących udział wygląda następująco:

  • QE65QN990FTXXH,
  • QE75QN900FTXXH,
  • QE75QN990FTXXH,
  • QE85QN900FTXXH,
  • QE85QN990FTXXH,
  • QE98QN90FATXXH,
  • QE115QN90FTXXH,
  • QE100QN80FUXXH,
  • QE85QN92FATXXH,
  • QE98QN990FTXXH.
Co ważne, sprzęt musi być zakupiony w jednym ze sklepów wymienionych w regulaminie. Są to: Media Expert, MediaMarkt, x-kom oraz Samsung. Samo kupno niestety nie wystarczy - drugi telewizor nie zostanie automatycznie dodany do koszyka. Klient będzie musiał wykonać kilka dodatkowych kroków i upomnieć się o swój gratisowy 42-calowy ekran OLED:

  • zamieścić pozytywną lub negatywną opinię o produkcie na stronie konkursowej, stronie sprzedawcy, lub stronie porównywarki cenowej. Opinia musi zawierać min. 200 znaków ze spacjami oraz ocenę w skali 1-5. Powinna zostać oznaczona KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent i #PromocjaSmartDuetSamsung.
  • w ciągu 14 dni od zakupu zarejestrować zakup na stronie promocji za pomocą formularza na koncie Samsung Account - nie później niż do 14 stycznia 2026 r. W formularzu trzeba dodać dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej, numer dowodu, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania, zrzut ekranu opinii.

O wzięciu udziału w promocji i otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Pula jest też mocno ograniczona - to zaledwie 270 sztuk. Najbardziej podstawowe modele z serii wcale jednak tanie nie są, ale tego powinniśmy się spodziewać po promocji, w której producent rozdaje telewizory o wartości 5000 zł.

Osobiście polecałbym kierować wzrok w stronę modelu QE75QN900FTXXH, który kosztuje ok. 13 tys. zł. Jeśli szukaliście dwóch dobry telewizorów w cenie ok. 6500 zł, możecie kupić jeden lepszy i dostać drugi w gratisie. Wyjdziecie nawet na tym lepiej. W momencie, gdy to zbyt drogo polecam zainteresować się drugą promocją Samsunga.

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
12.11.2025 13:39
Tagi: promocjeSamsungTelewizory
