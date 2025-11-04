Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka

Ładowanie...

Akcja nazwana “Cashback OLED Samsung 2025” wystartowała 4 listopada i potrwa przez następny miesiąc. Promocja dotyczy telewizorów wyposażonych w matryce OLED z serii S90F i S95F. Aby z niej skorzystać, trzeba wybrać jeden z ośmiu modeli.

Promocja na telewizory Samsunga. Nawet 3500 zł zwrotu

Samsung w nowej promocji obejmuje osiem modeli o rozmiarach od 55 aż do 83 cali z matrycami OLED.

Teraz aż do następnego miesiąca - 15 grudnia 2025 r. możecie kupić je taniej dzięki zwrotowi na konto. Maksymalnie można oszczędzić 3500 zł. Suma zwrotu zależy od ceny urządzenia:

QE55S90FAEXXH - 500 zł,

QE55S95FATXXH - 800 zł,

QE65S90FATXXH - 800 zł,

QE65S95FATXXH - 1000 zł,

QE77S90FAEXXH - 1 200 zł,

QE77S95FATXXH - 1 800 zł,

QE83S90FAEXXH - 2 000 zł,

QE83S95FAEXXH - 3 500 zł.

Aby wziąć udział w promocji, należy kupić jeden z wymienionych modeli wydanych w 2025 r. Zakup musi zostać wykonany w określonych sklepach takich jak: Samsung, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.

Najbardziej przystępny cenowo jest 55-calowy model QE55S90FAEXXH, którego można nabyć za ok. 5200 zł. Najbardziej zaawansowany model, dla którego przygotowano 3500 zł zwrotu, kosztuje 21 tys. zł.

Urządzenia z serii S90F należą do tych trochę mniej zaawansowanych, a co za tym idzie, tańszych. Propozycje z rodziny S95F wspierają dodatkowe funkcje takie jak powłoka antyrefleksyjna, która zwiększa czytelność obrazu nawet w jaśniejszych pomieszczeniach.

Modele z serii S90F charakteryzują się obsługą częstotliwości odświeżania 144 Hz, a wyższa seria S95F - 165 Hz. Zapewniają zatem nie tylko świetną jakość obrazu, ale też nadają się jako ekran dla konsoli czy wydajnego komputera gamingowego.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot?

Jeśli już kupimy jeden z ośmiu modeli, należy wykonać kluczowe kroki:

wystawić opinię dotyczącą produktu, która zawiera min. 200 znaków (ze spacjami) i oznaczeniem #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot oraz #PromocjaCashbackOLEDSamsung - opinia może zostać zawarta na stronie internetowej organizatora, stronie sklepu lub porównywarki cenowej;

wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy promocji dostępny na stronie internetowej po zalogowaniu się do konta Samsung w ciągu 14 dni od zakupu;

odebrać zwrot - ten zostanie przesłany na konto podane w formularzu w ciągu 21 dni roboczych.

Tym sposobem można oszczędzić od 500 do 3500 zł na zakupie nowego telewizora Samsung OLED wydanego w 2025 r. Promocja potrwa do 15 grudnia 2025 r. Regulamin akcji jest dostępny pod tym linkiem.

Albert Żurek 04.11.2025 21:01

