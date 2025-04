Nie kupuj telewizora bez tej funkcji. Jest zbyt ważna, żeby z niej rezygnować

Po cichu liczyłem, że w tym roku technologia zejdzie do niżej pozycjonowanych modeli, w tym do S90F. Niestety przeliczyłem się. Jest jeszcze zbyt droga, żeby oferować ją w wyraźnie tańszych modelach, ale Samsung i tak rozszerzył ofertę i w tym roku możecie kupić różne telewizory z takim udogodnieniem, ale są drogie i bardzo drogie. I to jest największy problem, bo na moment pisania tego tekstu najtańszym telewizorem z powłoką jest S95D, który kosztuje 10 599 zł. Liczę na to, że jego cena spadnie, gdy do sklepów trafi następca w postaci S95F, ale coś go nie widać w ofercie. Jeżeli jednak pieniądze nie są dla was zbytnią przeszkodą i macie jasny pokój, to nie wahajcie się ani chwili. Telewizory z powłoką antyrefleksyjną to game changer, czy też jak mówią niektórzy - zmieniacz gry.