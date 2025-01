Samsung zmienia zasady gry. Tegoroczne telewizory i ich niesamowite procesory neuralne

Nowe panele mają osiągać nawet 4000 nitów szczytowej jasności, stając się tym samym najjaśniejszymi matrycami OLED na rynku. Trafią one między innymi do nowego, sztandarowego Samsunga OLED S95F (poza 83-calową jego wersją, która będzie wykorzystywać panel WOLED od LG Display). Panel jest odświeżany z maksymalną częstotliwością 165 Hz. W modelu S95F i pozostałych high-endowych telewizorach Samsunga zarządzać nim będzie procesor obrazu NQ4 AI Gen3. To ważne, do czego za moment wrócimy.