Samsung i Google rzucają wyzwanie Dolby. Stawką jest cena twojego przyszłego telewizora

Na dziś żaden producent konsol do gier czy żaden dostawca VOD nie potwierdził chęci wdrożenia Eclipsa Audio. A to oznacza, że nawet przepotężni Google i Samsung mogą mieć kłopoty z zakłóceniem spokoju zarządu firmy Dolby. Szkoda - bo słabnący DTS to ewidentnie za mało, by powstrzymać Dolby w drodze do monopolu. I do coraz większego zawyżania cen urządzeń i dostępu do treści rozrywkowych.