Już tylko jeden ważny producent produkuje taki sprzęt. Poddało się nawet wielkie LG

W przeciwieństwie do płyt Blu-ray, które nabywca posiada na własność, streaming daje jedynie tymczasowy dostęp do treści. Subskrypcje mogą zostać anulowane, a wybrane filmy i seriale usunięte z oferty serwisów, co oznacza, że użytkownicy mogą stracić dostęp do swoich ulubionych produkcji. Mało kogo zdaje się to jednak obchodzić.