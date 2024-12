Samsung ma dla ciebie 114-calowy telewizor. W cenie mieszkania

Samsung poszedł o krok dalej i wprowadził do Polski 114-calowy telewizor z najwyższej półki cenowej bazujący na matrycy z diodami Micro LED. W wielkim skrócie technologia ta zapewnia najlepszą możliwą jakość wyświetlanego obrazu pośród wszystkich dostępnych matryc na rynku takich jak OLED i LCD. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Micro LED, to odsyłam was do artykułu kolegi Pawła, który miał możliwość zobaczenia na żywo 110-calowego telewizora bazującego na tej technologii.