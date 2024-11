100 cali telewizora, na które cię stać. I 100 cali, które warto mieć

Xiaomi TV Max 100 2025 jest przy tym dostępny w zaskakująco przystępnej cenie. To pierwszy stucalowy telewizor w Polsce, za który nie trzeba zapłacić pięciocyfrowej kwoty. To rodzi oczywiste podejrzenia: co z nim jest nie tak? Na szczęście okazuje się, że właściwie to nic. Co więcej, to nie jest odbiornik średniej klasy, a sprzęt klasy QLED. To samo w sobie zapewnia mu już istotną przewagę.