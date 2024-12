Masz tego smartwatcha Samsunga? Właśnie wleciała duża aktualizacja

Samsung Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro to smartwatche Samsunga z 2022 roku, które dwa lata temu zachwyciły nas funkcjami smart i licznymi poprawkami względem poprzedników. Choć od tego czasu Samsung wydał aż dwie nowe generacje zegarka, to nie możemy jakkolwiek mówić o porzuceniu Galaxy Watch 5. Bowiem urządzenia właśnie doczekały się dużej aktualizacji, która - z perspektywy funkcji - przybliża je do najnowszych Galaxy Watch 7.