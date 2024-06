Samsung wydał tani zegarek Galaxy Watch FE. Znasz go świetnie, ale to nowość

Zegarek posiada 1,2-calowy wyświetlacz Super AMOLED z funkcją Always On. Działa na procesorze Exynos W920 i ma 1,5 GB RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Bateria ma pojemność 247 mAh i obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Największa zmiana? Pokrycie ekranu: szkło szafirowe 24GPa, przez co powinien wytrzymać o wiele więcej, niż starsze zegarki Samsunga. Przy okazji, FE dostał też nowy system opasek.