Będzie czwarty Samsung Galaxy S25. Ma być cienki i gruby jednocześnie

Koreański producent przyzwyczaił nas do tego, że co roku wydaje trzy modele ze sztandarowej serii Galaxy S – podstawowego, pośredniego "plusa" oraz topowego z dopiskiem Ultra. W 2025 roku może się to jednak zmienić, ponieważ dołączy do nich czwarty model, który pod wieloma względami będzie przypominać najlepszy wariant. Szykuje się naprawdę coś grubego.