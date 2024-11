Podstawowy Samsung Galaxy S25 będzie okrojony. Właśnie wyciekły dokumenty

Przed premierą każdego nowego smartfona lub innego urządzenia umożliwiającego komunikację bezprzewodową, w wielu krajach musi ono otrzymać stosowną certyfikację właściwego urzędu, aby zostać dopuszczoną do sprzedaży. Co stanowi dla producentów z całego świata prawdziwy problem - i to nie tylko ze względu na ilość papierkowej roboty. Bo uzyskanie certyfikacji zwykle wiąże się z upublicznieniem informacji o certyfikowanym urządzeniu.