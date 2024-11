Czwarty Samsung Galaxy S25 pewniakiem? Będzie inny niż pozostałe

Premiera Galaxy S25 Slim spodziewana jest w drugim kwartale 2025 roku, czyli kilka miesięcy po debiucie standardowych modeli S25, S25 Plus i S25 Ultra. Opóźnienie to może wynikać z chęci przetestowania nowego konceptu i zebrania opinii przed ewentualnym wprowadzeniem go na stałe do linii Galaxy S.