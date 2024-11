Oto najbardziej wypasione składaki Samsunga. Ociekają złotem i luksusem

Wewnątrz kryje się prawdziwa potęga, bo inaczej nie mogę tego opisać. W25 wyposażono w imponującą ilość 20 GB RAM-u, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 16 GB w wersji Special Edition. W połączeniu z najnowszym procesorem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Użytkownicy mogą wybrać wersję z 512 GB lub aż 1 TB pamięci wewnętrznej.