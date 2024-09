Infinix ZERO Flip debiutuje. Tak się składa konkurencję

Procesor to MediaTek Dimensity 8020, towarzyszy mu 8 GB RAM, która w razie potrzeby może zostać wirtualnie zwiększona do 16 GB. Pamięć na dane to 512 GB. Akumulator ma pojemność 4270 mAh i obsługuje ładowanie z mocą do 70 W przewodowo i zwrotne o mocy do 10 W. Grubość smartfonu po rozłożeniu wynosi zaledwie 7,64 mm, ale nie jest tak różowo w przypadku złożenia, bo grubość to aż 16,04 mm. Oznacza to, że zdecydowanie poczujemy go w spodniach. Waga wynosi 195 g.