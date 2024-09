Najcieńszy składany smartfon jest już w Polsce. Na start świetna oferta

Mowa o tablecie Honor Magic Pad 9. Jak mówi klasyk, za darmo to uczciwa cena. Szczególnie że nowy Honor Magic V3 nie należy do najtańszych smartfonów. To przecież składany telefon, który pod wieloma względami przewyższa konkurencję. Przede wszystkim w zakresie wymiarów. Telefon ma zaledwie 4,35 mm grubości po rozłożeniu.