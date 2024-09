Przy tych smartfonach iPhone 16 Pro Max to tanioszka. Oto 5 propozycji

Warto jednak zaznaczyć, że Honor Magic V3 jeszcze oficjalnie nie został wprowadzony do Polski. W ubiegłym tygodniu miał swoją europejską premierę. Nie znamy zatem jego polskiej ceny - na zachodzie można go kupić za 2000 euro (ok. 8600 zł). Jeśli trafi do Polski (co jest bardzo prawdopodobne), to będzie kosztował ok. 2500 zł więcej niż iPhone 16 Pro Max.