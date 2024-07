Polskie ceny Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 i reszty nowych sprzętów Samsunga. Kupujesz czy... kupujesz?

Polega on na tym, że producent odkupuje od nas poprzedni telefon, a do tego dorzuca bonus w wysokości 450 zł ponad jego wycenę (z zakresu od 150 do 2550 zł). Łącznie można być do przodu od 600 do 3000 zł. Jeśli się na udział w tym programie nie zdecydujemy, możemy odzyskać 450 zł zwrotu na konto bankowe. Do tego w każdym przypadku w bonusie mamy etui (kupując u partnerów handlowych) lub usługę Care+ na rok (kupując bezpośrednio u Samsunga).