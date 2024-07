Rozdajemy nowe sprzęty Samsunga! Weź od nas składane smartfony, zegarki i słuchawki

Myślę, że pokrótce już każdy rozumie, co tutaj się dzieje i jak działa ten konkurs… Samsung pokazał właśnie nowe sprzęty, a wśród nich składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold6 oraz Samsung Galaxy Z Flip6, zegarki Samsung Galaxy Watch7 oraz Samsung Galaxy Watch Ultra i słuchawki Samsung Galaxy Buds3 oraz Samsung Galaxy Buds3 Pro. Spider’s Web będzie testował te sprzęty i przygotuje ich recenzje tekstowe, foto oraz wideo. Pomyśleliśmy jednak, że byłoby fajnie, gdyby czytelniczki i czytelnicy Spider’s Web również je przetestowali i co najważniejsze, mogli korzystać z nich na co dzień.



Szukamy osób, które mają dobry, kreatywny, świeży, zabawny, niesztampowy pomysł na to, jak przetestować nowe sprzęty Samsung! Zaproponuj, jak sprawdzisz jeden ze sprzętów Samsung. Tak się składa, że masz pomysł na oryginalną recenzję składanego smartfona? Napisz do nas!