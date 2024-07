Zapomnij o innych zegarkach. Samsung Galaxy Watch 7 i Watch Ultra - pierwsze wrażenia

Galaxy Watch to linia zegarków, która rodziła się dwa razy. Dawno temu były to urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Tizen, co zapewniało im wysoką responsywność, długi czas pracy na akumulatorze - a przy tym bardzo logiczny interfejs. Nawiązanie głębszego sojuszu z Google'em zmieniło jednak plany Samsunga: ten oddał Google'owi prawa do usprawnień z Tizena, w zamian mogąc korzystać z Wear OS na pozycji uprzywilejowanej względem innych partnerów.