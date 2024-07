Najważniejsze funkcje nowych Samsungów. Co nowego potrafi Galaxy AI w Galaxy Z Fold 6 i Flip 6

A co z nowymi funkcjami Galaxy AI na starszych urządzeniach? Powinny one trafić na smartfony Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, a te, które nie wymagają do działania dwóch ekranów (lub jednego elastycznego) pojawią się w telefonach z serii Galaxy S24. Możemy spodziewać się ich wraz z premierą kolejnej „dużej” wersji nakładki na Androida, czyli OneUI 7.0. A co z pozostałymi telefonami w tym np. z linii Galaxy S23? Niewykluczone, że nie zostaną pominięte, a jak tylko dowiemy się czegoś konkretnego - będziemy informować.