Tak się składa, że go kupisz. Kupisz prawda? Galaxy Z Flip 6 - pierwsze wrażenia

Dodatkowo, 2x zoom optyczny i AI zoom to funkcje, które zdecydowanie zwracają uwagę w tej klasie telefonie. Pozwalają one na uzyskanie wyraźnych zdjęć nawet z dużej odległości, co jest nieocenione podczas fotografowania krajobrazów, wydarzeń sportowych czy dzikiej przyrody. Wyraźne powiększenie bez utraty jakości obrazu to klucz do uchwycenia detali, które mogą umknąć gołym okiem. Pod warunkiem, że uzupełniająca brakujące szczegóły sztuczna inteligencja się sprawdza - co będziemy musieli zweryfikować testami.