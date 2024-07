Przecież to jest hybryda telefonu i komputera. Galaxy Z Fold 6 - pierwsze wrażenia

Funkcja zakreśl aby wyszukać w Galaxy Z Fold6 to innowacyjne rozwiązanie, które znacznie ułatwia korzystanie z Internetu. Dzięki niej, użytkownicy mogą szybko wyszukiwać informacje bez konieczności wpisywania zapytań w pasek wyszukiwania. Wystarczy zaznaczyć interesujący fragment tekstu na ekranie, a telefon automatycznie przeprowadzi wyszukiwanie w Internecie, prezentując wyniki w sposób natychmiastowy i intuicyjny. To ogromne ułatwienie, szczególnie gdy potrzebujemy szybko sprawdzić dane lub uzyskać dodatkowe informacje na dany temat. Nie ma potrzeby przerywania tego, co robimy, aby przejść do innej aplikacji czy otworzyć przeglądarkę. Wszystko dzieje się w obrębie jednego interfejsu, co jest wygodne i oszczędza czas.