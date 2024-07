To prostsze niż myślisz. Jak przenieść dane z telefonu na telefon?

Możemy to zrobić w procesie przenoszenia wszystkich danych w momencie konfigurowania nowego iPhone'a. Jeśli natomiast tego nie zrobiliśmy, to nic straconego. Zrobimy to również za pomocą aplikacji Zdjęcia Google. Na smartfonie z Androidem będziemy musieli uruchomić aplikację, a następnie kliknąć ikonkę naszego profilu konta Google w prawym górnym rogu, wybrać sekcję Kopia zapasowa i upewnić się, że mamy aktywowaną automatyczną kopię dla tego konta.