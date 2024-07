Jak przyspieszyć telefon na Androidzie? Poradnik

Niekiedy próbując przyspieszyć telefon z Androidem, użytkownicy korzystają z każdej możliwej metody sugerowanej przez rodzinę, znajomych i internet, a mimo to telefon jest tak powolny jak był. Czasami może to być winą złośliwego oprogramowania, czasami błędu aplikacji lub samego systemu, jeszcze innym razem jej powodem może być aplikacja, której potrzebujesz, a której z jakiegoś powodu nie chcesz odinstalować. W takich sytuacjach deską ratunku (jedną z ostatnich) może być zresetowanie - przywrócenie do ustawień fabrycznych telefonu z Androidem. Jest to metoda inwazyjna, bo przywraca ona oprogramowanie twojego telefon do stanu "jak z pudełka", usuwając ustawienia, pliki i aplikacje. Jednak ta inwazyjność pozwala na odświeżenie telefonu i przyspieszenie jego działania.