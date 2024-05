Jak zresetować telefon Xiaomi? Poradnik

Miękki reset, znany również jako soft reset, to użycie opcji ponownego uruchomienia urządzenia - bez usuwania danych użytkownika, ustawień czy plików. Polega on na wyłączeniu i włączeniu telefonu, co resetuje działanie systemu i aplikacji. Jest to często stosowana metoda na szybkie rozwiązanie problemów z "zacinającym się" telefonem lub nietypowymi błędami.