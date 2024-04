Jaki smartfon do 1000 zł? Wybieramy najlepsze z tanich modeli

Samsung Galaxy M34 5G to natomiast propozycja, która stawia na duży akumulator. W świecie Androida 5000 mAh stało się standardem, ale Samsung w serii M zawsze stawiał na większe baterie – w M34 użytkownik otrzymuje do dyspozycji 6000 mAh. To naprawdę spora wartość, która przełoży się na długie godziny pracy. Sięganie po ładowarkę najczęściej będzie konieczne dopiero co drugi dzień.