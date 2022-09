Ciekawe wzornictwo na szczęście nie odwraca uwagi od tego, co równie ważne: a więc od tego, co znajduje się na wyświetlaczu. Motorola Edge 30 Neo jest bowiem wyposażona w spory (przekątna 6,28 cala) wyświetlacz Full HD typu OLED, co gwarantuje rewelacyjny kontrast. Dodatkowo jest on odświeżany z częstotliwością 120 Hz, więc wszelkie animacje interfejsu będą prezentować się atrakcyjnie dla oka z uwagi na ich płynność.