Infinix Note 30 Pro - recenzja. Nie pytajcie, jaki kolor ma ten smartfon

Mamy tutaj ze dwa sklepy z aplikacjami, aplikacje do czyszczenia telefonu, aplikacje do zarządzania galerią, aplikację do blokowania aplikacji pracujących w tle, pakiet biurowy, skaner, aplikacje do migracji danych, dwie przeglądarki, aplikację do monitorowania zdrowia, aplikacje związane z grami, aplikacje do obsługi radia, aplikacje do zarządzania plikami (może nawet i dwie), aplikacje do odtwarzania wideo, a i tak nie wypisałem wszystkiego, bo przecież mamy tu jeszcze cały pakiet usług Google i podobne standardy. Nie, nie można tych dodatkowych aplikacji skasować. Można najwyżej usunąć skróty do nich z głównego ekranu i innych ekranów skrótów, ale przy samych aplikacjach opcja "odinstaluj" znika.